Midis En Musique – L’Europe avec les musiciens du Louvre AUDITORIUM DU MUSEE, 14 mars 2024, GRENOBLE.

Midis En Musique – L’Europe avec les musiciens du Louvre AUDITORIUM DU MUSEE. Un spectacle à la date du 2024-03-14 à 12:30 (2024-03-14 au ). Tarif : 18.8 à 18.8 euros.

Geneviève Staley-Bois violon Elisa Joglar violoncelle Kseniya Ilicheva luth Ce programme s’articule autour des influences et particularités entre les baroques italien, français, anglais et allemand à travers une conversation imaginaire entre Rameau et Rousseau. Bach – Corelli – Haydn – de Visée – Hotteterre – Ecclès avec les Musiciens du Louvre

Votre billet est ici

AUDITORIUM DU MUSEE GRENOBLE 5, place de Lavalette Isère

18.8

EUR18.8.

Votre billet est ici