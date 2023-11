Les Trésors de la Musique Moderne- Le Seuil Musical AUDITORIUM DU MUSEE, 7 mars 2024, GRENOBLE.

Les Trésors de la Musique Moderne- Le Seuil Musical AUDITORIUM DU MUSEE. Un spectacle à la date du 2024-03-07 à 19:30 (2024-03-07 au ). Tarif : 27.1 à 27.1 euros.

LE SEUIL MUSICALArnaud Arbet directionEric Lamb flûte | Michel Raison clarinette | Fabien Roussel violon | Anthony Kondo violoncelle | Kyoko Nojima pianoEnfin un concert qui donne toutes les clés pour comprendre la musique moderne ! Nouvel ensemble fondé en 2022 par le chef d’orchestre et compositeur Arnaud Arbet, Le Seuil Musical s’est donné pour mission de faire connaître et apprécier le répertoire de la première moitié du 20e siècle. Comment ? En jouant bien sûr, pour le plaisir de l’écoute intégrale des œuvres choisies, mais aussi en prenant le temps d’expliquer et de répondre aux questions du public pour donner à entendre toutes les richesses de ce répertoire.Webern : 4 pièces pour violon et piano op.7Berg : 4 pièces pour clarinette et pianoDebussy : Syrinx pour flûte soloWebern : 3 petites pièces pour violoncelleSchönberg : Première symphonie de chambre (1906) – arr. de Webern pour flûte, clarinette, violon, violoncelle et piano

AUDITORIUM DU MUSEE GRENOBLE 5, place de Lavalette Isère

27.1

EUR27.1.

