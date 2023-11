Jean-François Zygel- Portraits A Emporter AUDITORIUM DU MUSEE, 15 février 2024, GRENOBLE.

Jean-François Zygel- Portraits A Emporter AUDITORIUM DU MUSEE. Un spectacle à la date du 2024-02-15 à 19:30 (2024-02-15 au ). Tarif : 27.1 à 27.1 euros.

Jean-François Zygel piano et improvisationUn portrait de vous en musique que vous pourrez emporter ? Oui, c’est possible : Jean-François Zygel fait connaissance en quelques questions avec une spectatrice ou un spectateur invité sur scène, puis imagine sur le vif son portrait musical. Une expérience singulière pour tous ceux qui se prêteront au jeu, un exercice de virtuosité pour dessiner d’oreille, en quelques minutes, votre personnalité. Ces portraits musicaux seront enregistrés et remis à la personne concernée. Une séance d’improvisation ludique et interactive !avec les Amis du musée, la Bibliothèque municipale de Grenoble et France Bleu Isère. Jean-François Zygel- Portraits A Emporter

Votre billet est ici

AUDITORIUM DU MUSEE GRENOBLE 5, place de Lavalette Isère

