Dans le cadre d’ Une Journée au musée en lien avec l’exposition Une histoire d’images. Donation Antoine de Galbert, du 16 décembre 2023 au 3 mars 2024 au musée de Grenoble.17h30 – À TOMBEAUX OUVERTSLaurence Garcin et Sandra Chamoux piano 4 mainsConcertT.P. 25 €adh. 20 €réduit/clé 11 €solidaire 5 €C’est un feu d’artifice de notes simultanées, de couleurs sonores, de rythmes trépidants dans un programme où se mêlent tradition baroque, jazz, haïkus japonais et même Gnaoua (style musical du Maroc).« À tombeaux ouverts », vous avez dit funèbre ? Pas du tout ! Le mot « tombeaux » fait ici référence à cet hommage poétique et musical en usage pendant la période baroque. Ouverts, ils questionnent le futur, transcendent la réalité en fragments d’éternité, métissent les époques, les styles, les traditions, les formes. Une invitation à découvrir des œuvres pour 20 doigts d’hier et d’aujourd’hui.Ravel : Tombeau de CouperinGreif : Tombeau de RavelHersant : 11 HaïkusFinzi : Toccata Fantaisie Avec le Conservatoire de Grenoble Le billet pour la présentation illustrée de 14h30 ou pour le concert de 17h30 donne droit à l’accès libre au musée et à l’exposition le jour même.

AUDITORIUM DU MUSEE GRENOBLE 5, place de Lavalette Isère

