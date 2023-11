Hommage A Gabriel Faure- Les Midis en Musique AUDITORIUM DU MUSEE, 1 février 2024, GRENOBLE.

Hommage A Gabriel Faure- Les Midis en Musique AUDITORIUM DU MUSEE. Un spectacle à la date du 2024-02-01 à 12:30 (2024-02-01 au ). Tarif : 18.8 à 18.8 euros.

11h30 – Des mots et des notesBernadette Lespinard musicologuePrésentation du programme12h30 – Concert : Galina Lagresle pianoConcert en hommage à Gabriel Fauré, à travers des tableaux et des univers musicaux représentatifs de son œuvre. À ce répertoire se joint un ensemble de pièces de Maurice Ravel et Claude Debussy qui viennent mettre en lumière des thématiques chères aux compositeurs français.Fauré : 3 Romances sans paroles op.17,Nocturne n°4 op.?36, Nocturne n°6 op. 63Ravel : Pavane pour une infante défunteFauré : Pavane op.?50Ravel : Une Barque sur l’océan, extrait de Miroirs n°3Fauré : Barcarolle n°1 op.?26Debussy : L’Isle joyeuseGalina Lagresle©DRGalina Lagresle©DRA l’occasion du centenaire de la mort de Gabriel Fauré.

Votre billet est ici

AUDITORIUM DU MUSEE GRENOBLE 5, place de Lavalette Isère

18.8

EUR18.8.

