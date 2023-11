Projection Barry Lyndon Musique et Cinéma AUDITORIUM DU MUSEE Catégories d’Évènement: Grenoble

Isère Projection Barry Lyndon Musique et Cinéma AUDITORIUM DU MUSEE, 28 janvier 2024, GRENOBLE. Projection Barry Lyndon Musique et Cinéma AUDITORIUM DU MUSEE. Un spectacle à la date du 2024-01-28 à 14:30 (2024-01-28 au ). Tarif : 8.8 à 8.8 euros. Film de Stanley Kubrick, 1975 avec Ryan O’Neal, Marisa Berenson, Patrick Magee durée 3h07 + Présentation du film par Gabriela Trujillo, romancière et historienne du cinéma Ce chef-d’œuvre cinématographique, entièrement réalisé à l’éclairage des bougies et à la lumière naturelle, est à voir comme une peinture du XVIIIe siècle. Entre Stanley Kubrick et la musique, c’est une histoire d’amour. Bach, Haendel, Schubert, Vivaldi… la musique classique est utilisée dans ce film comme un élément à part entière, magnifiant l’émotion esthétique générée par la beauté des images et la perfection de la composition. (Déconseillé aux – de 12 ans) Votre billet est ici AUDITORIUM DU MUSEE GRENOBLE 5, place de Lavalette Isère 8.8

