La Folle Nuit – Concert #2 R. Moreau ET C. Oneto Bensaid AUDITORIUM DU MUSEE Catégories d’Évènement: Grenoble

Isère La Folle Nuit – Concert #2 R. Moreau ET C. Oneto Bensaid AUDITORIUM DU MUSEE, 20 janvier 2024, GRENOBLE. La Folle Nuit – Concert #2 R. Moreau ET C. Oneto Bensaid AUDITORIUM DU MUSEE. Un spectacle à la date du 2024-01-20 à 15:00 (2024-01-20 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros. LA FOLLE NUIT : Alors, on danse ! De la rue au salon, baroques ou actuelles, d’ici ou d’ailleurs, les musiques qui nous font danser s’invitent dans une infinité de variations au musée de Grenoble, à l’occasion d’une journée festive marquant la 10e édition de la Folle Nuit à Grenoble. 15h – Concert #2 Raphaëlle Moreau violon Célia Oneto Bensaïd piano Saint-Saëns : Sonate pour violon et piano n°1 en ré mineur opus 75 Bartók : Danses roumaines Bacewicz : Oberek Tchaïkovski : Valse-Scherzo opus 34 Bartók : Rhapsodie pour violon et piano n°1 Bacewicz : Kaprys polski Saint-Saëns : Danse macabre + entre chaque concert, des interludes culturels et musicaux dans le musée et un spectacle de clôture gratuits. Programme détaillé à venir. avec le Créa de Nantes et le Conservatoire de Grenoble Votre billet est ici AUDITORIUM DU MUSEE GRENOBLE 5, place de Lavalette Isère 22.0

EUR22.0. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: Grenoble, Isère Autres Lieu AUDITORIUM DU MUSEE Adresse 5, place de Lavalette Ville GRENOBLE Departement Isère Lieu Ville AUDITORIUM DU MUSEE latitude longitude 45.19484140798832;5.732195941313594

AUDITORIUM DU MUSEE GRENOBLE Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grenoble/