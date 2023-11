La Folle Nuit – Concert #5 Bleu Quintette, Violoncelles AUDITORIUM DU MUSEE, 20 janvier 2024, GRENOBLE.

La Folle Nuit – Concert #5 Bleu Quintette, Violoncelles AUDITORIUM DU MUSEE. Un spectacle à la date du 2024-01-20 à 21:00 (2024-01-20 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

LA FOLLE NUIT : Alors, on danse ! De la rue au salon, baroques ou actuelles, d’ici ou d’ailleurs, les musiques qui nous font danser s’invitent dans une infinité de variations au musée de Grenoble, à l’occasion d’une journée festive marquant la 10e édition de la Folle Nuit à Grenoble. 21h – Concert #5 Bleu quintette, ensemble de violoncelles et électronique Justine Metral violoncelle Frédéric Deville violoncelle Michèle Pierre violoncelle Louis Rodde violoncelle Paul Colomb violoncelle et direction Colomb Introduction, Bangalore, R.E.M., Vamp’, Beloved, Mirage, Punk ‘, Landsis, Berceuse, Steppe, Bleu + entre chaque concert, des interludes culturels et musicaux dans le musée et un spectacle de clôture gratuits. Programme détaillé à venir. avec le Créa de Nantes et le Conservatoire de Grenoble

AUDITORIUM DU MUSEE GRENOBLE 5, place de Lavalette Isère

