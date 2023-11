La Folle Nuit – Concert # 4 Vanessa Wagner AUDITORIUM DU MUSEE, 20 janvier 2024, GRENOBLE.

La Folle Nuit – Concert # 4 Vanessa Wagner AUDITORIUM DU MUSEE. Un spectacle à la date du 2024-01-20 à 19:00 (2024-01-20 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

LA FOLLE NUIT : Alors, on danse ! De la rue au salon, baroques ou actuelles, d’ici ou d’ailleurs, les musiques qui nous font danser s’invitent dans une infinité de variations au musée de Grenoble, à l’occasion d’une journée festive marquant la 10e édition de la Folle Nuit à Grenoble. 19h – Concert #4 Vanessa Wagner, piano Glass : Cinq Études Moondog : Elf Dance Glass : Wichita Vortex Sutra Moondog : Für Fritz, To a sea horse Glass : Mad Rush + entre chaque concert, des interludes culturels et musicaux dans le musée et un spectacle de clôture gratuits. Programme détaillé à venir. avec le Créa de Nantes et le Conservatoire de Grenoble

AUDITORIUM DU MUSEE GRENOBLE 5, place de Lavalette Isère

