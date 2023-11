Trio Metral #2 Les Midis en Musique AUDITORIUM DU MUSEE, 11 janvier 2024, GRENOBLE.

Trio Metral #2 Les Midis en Musique AUDITORIUM DU MUSEE. Un spectacle à la date du 2024-01-11 à 12:30 (2024-01-11 au ). Tarif : 18.8 à 18.8 euros.

Nathan Mierdl violon Laure Hélène Michel violoncelle Victor Metral piano Les trois jeunes et fougueux musiciens du trio Metral nous promettent une interprétation sensible et passionnée du grand répertoire. Des étonnants accents tziganes du Trio de Haydn au romantisme très inspiré de celui de Mendelssohn, les cordes n’ont pas fini de vibrer ! L’Élégiaque sonnera le 150e anniversaire de la naissance de Rachmaninov. Haydn Trio n°39 « Gypsy », Hob. XV. 25 Rachmaninov Trio élégiaque n°1 Mendelssohn Trio n°2 en do mineur op. 66

AUDITORIUM DU MUSEE GRENOBLE 5, place de Lavalette Isère

