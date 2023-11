Concert de Noël : Joséphine AUDITORIUM DU MUSEE, 16 décembre 2023, GRENOBLE.

Concert de Noël : Joséphine AUDITORIUM DU MUSEE. Un spectacle à la date du 2023-12-16 à 14:30 (2023-12-16 au ). Tarif : 18.8 à 18.8 euros.

Juliette Raffin-Gay chant, récit Arnaud Lehmann violon Mélanie Dutreil harpe Dans ce joli conte d’hiver spécialement imaginé pour transmettre aux enfants l’amour de la musique classique, un trio captivant a réuni en musique tous les ingrédients du succès. L’histoire se passe à Londres. La vie n’est pas toujours facile pour Joséphine, petite orpheline londonienne, volontaire et débrouillarde, qui rêve de trouver une famille. Une nuit de Noël, elle s’échappe de l’orphelinat et découvre alors la simple magie du monde : la sublime beauté de l’hiver quand l’amour et l’amitié réchauffent le cœur. Bizet – Dukas – Fauré – Tchaïkovski – Brahms – Vivaldi… avec le CSE Schneider Electric Grenoble Tout public dès 7 ans

AUDITORIUM DU MUSEE GRENOBLE 5, place de Lavalette Isère

