Coco, Le Guitare avant tout – Projection et Introduction Gratée AUDITORIUM DU MUSEE Catégories d’Évènement: Grenoble

Isère Coco, Le Guitare avant tout – Projection et Introduction Gratée AUDITORIUM DU MUSEE, 10 décembre 2023, GRENOBLE. Coco, Le Guitare avant tout – Projection et Introduction Gratée AUDITORIUM DU MUSEE. Un spectacle à la date du 2023-12-10 à 14:30 (2023-12-10 au ). Tarif : 8.8 à 8.8 euros. OUVERTURE Classe de guitares du Conservatoire de Grenoble Introduction grattée PROJECTION DE FILM Coco de Lee Unkrich et Adrian Molina, production Walt Disney, 2017, durée 1h45 Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans la famille de Miguel. Un vrai déchirement pour ce jeune mexicain, qui rêve d’être guitariste. Miguel, par un étrange concours de circonstances, se retrouve propulsé dans le monde des esprits, étrangement festif et déjanté, où il trouvera l’amitié et révèlera la véritable histoire de ses ancêtres, profondément liée à l’amour de la musique… Un conte attachant dans une explosion de couleurs. Conservatoire de Grenoble Votre billet est ici AUDITORIUM DU MUSEE GRENOBLE 5, place de Lavalette Isère 8.8

EUR8.8. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: Grenoble, Isère Autres Lieu AUDITORIUM DU MUSEE Adresse 5, place de Lavalette Ville GRENOBLE Departement Isère Lieu Ville AUDITORIUM DU MUSEE latitude longitude 45.19484140798832;5.732195941313594

AUDITORIUM DU MUSEE GRENOBLE Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grenoble/