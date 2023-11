Drôles de Cuivres AUDITORIUM DU MUSEE, 7 décembre 2023, GRENOBLE.

Drôles de Cuivres AUDITORIUM DU MUSEE. Un spectacle à la date du 2023-12-07 à 12:30 (2023-12-07 au ). Tarif : 18.8 à 18.8 euros.

Jean-Sébastien Bussmann et Jean-Charles Denis trompettes et cornets anciensGuy Genestier trombonesSerge Bonvalot tuba et ophicléideCécile Bugner et Till Véron corsAvez-vous déjà entendu de l’ophicléide ? Et du cornet à piston de l’époque romantique ? La famille des cuivres se réunit pour ce concert riche en découvertes, mêlant œuvres originales sur instruments d’époque et œuvres d’aujourd’hui.avec le Conservatoire de Grenoble

AUDITORIUM DU MUSEE GRENOBLE 5, place de Lavalette Isère

18.8

EUR18.8.

