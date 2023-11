Colette En Musique L’Envers du Music- Hall AUDITORIUM DU MUSEE, 23 novembre 2023, GRENOBLE.

Colette En Musique L’Envers du Music- Hall AUDITORIUM DU MUSEE. Un spectacle à la date du 2023-11-23 à 19:30 (2023-11-23 au ). Tarif : 27.1 à 27.1 euros.

Clémentine Bourgoin sopranoNicolas Royez pianoNée dans une famille de mélomanes, Colette a toujours baigné dans la musique, mais c’est dans les années 1910 qu’elle découvre le monde du spectacle et fait l’expérience de la scène. Jouant la pantomime, elle part en tournée avec une troupe de saltimbanques. Elle nous raconte sa vie d’artiste dans L’Envers du music-hall : les théâtres, les trains, les hôtels, la fatigue… mais toujours la force de jouer et la joie d’être regardée. Des salons parisiens où Colette a entendu Debussy et Reynaldo Hahn, aux salles de caf’conc’ et music-halls de province, partons en voyage avec Colette !Musique : Satie – Honegger – Debussy – Messager – Yvain – HahnTextes : Colette, L’Envers du music-hall, La Vagabonde (extraits) Dans le cadre du 150e anniversaire de la naissance de Colette Colette

AUDITORIUM DU MUSEE GRENOBLE 5, place de Lavalette Isère

