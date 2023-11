Envol Musical vers l’Arménie A L’occasion des 40 ans de la MCAGD AUDITORIUM DU MUSEE, 19 novembre 2023, GRENOBLE.

Envol Musical vers l’Arménie A L’occasion des 40 ans de la MCAGD AUDITORIUM DU MUSEE. Un spectacle à la date du 2023-11-19 à 17:30 (2023-11-19 au ). Tarif : 27.1 à 27.1 euros.

Pierre Nazarian flûte traversièreMartine Blot harpeEmbarquement pour une fantaisie musicale de haut vol piloté par le duo Blot-Nazarian. Vous serez transportés par/dans les airs qui ont inspiré Komitas, Aprikian ou Khatchaturian. Musiques d’Arménie et d’ailleurs se croiseront à bord de ce courrier international affrété par Musée en musique à l’occasion des quarante ans de la Maison de la Culture arménienne de Grenoble et du Dauphiné.En partenariat avec la Maison de la Culture Arménienne de Grenoble et du Dauphiné

Votre billet est ici

AUDITORIUM DU MUSEE GRENOBLE 5, place de Lavalette Isère

27.1

EUR27.1.

Votre billet est ici