Satierik – Ballade Surréaliste – Hommage A Erik Satie AUDITORIUM DU MUSEE, 9 novembre 2023, GRENOBLE.

Satierik – Ballade Surréaliste – Hommage A Erik Satie AUDITORIUM DU MUSEE. Un spectacle à la date du 2023-11-09 à 12:30 (2023-11-09 au ). Tarif : 18.8 à 18.8 euros.

Jean-Christophe Crapiz piano et lecture«?Satierik?», c’est ainsi que Francis Picabia surnommait Erik Satie (1866-1925), l’un des compositeurs les plus atypiques et influents de son époque. Artiste rêveur à l’imagination débordante, hors norme, passionnant, homme à l’esprit libre et poétique, au grand sens de l’humour, Satie nous dévoile une personnalité polyédrique, parfois mal connue, de multiples facettes. À travers une sélection de ses musiques et ses écrits, ce concert-spectacle nous montrera un aperçu de son vaste univers.Erik Satie : Sports et divertissements, Sonatine bureaucratique, Je te veux… Satierik – Ballade Surréaliste – Hommage A Erik Satie

AUDITORIUM DU MUSEE GRENOBLE 5, place de Lavalette Isère

