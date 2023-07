Les « Meilleurs Ouvriers de France » s’exposent Greniers Saint-Jean Angers Catégories d’Évènement: Angers

Maine-et-Loire Les « Meilleurs Ouvriers de France » s’exposent Greniers Saint-Jean Angers, 16 septembre 2023, Angers. Les « Meilleurs Ouvriers de France » s’exposent 16 et 17 septembre Greniers Saint-Jean Les Greniers saint Jean à Angers accueillent une exposition d’une trentaine de « Meilleurs Ouvriers de France » de la région. Expositions, démonstrations, échanges, et bien d’autres choses, autour des œuvres d’artisans passionnés que le désir de transmettre anime. Ces journées du patrimoine 2023 sont l’occasion de faire sortir les gestes d’excellence des ateliers pour les découvrir en démonstration. Greniers Saint-Jean Place du Tertre Saint-Laurent, 49000 Angers Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 23 50 00 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

