Festival Honfleur Lyrique Greniers à Sel Honfleur, 21 novembre 2024, Honfleur.

Honfleur Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-11-21

fin : 2024-11-24

Des chanteurs et musiciens professionnels se produisent également, pour entourer les jeunes artistes avec lesquels sont organisées des rencontres. Le festival Honfleur Lyrique comprend aussi des films, des documentaires, des conférences et des expositions de photos sur le thème de l’opéra et du chant..

Greniers à Sel Rue de la Ville

Honfleur 14600 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-12-20 par OT Honfleur-Beuzeville