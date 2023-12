Le Salon du Vin Greniers à Sel Honfleur, 13 avril 2024, Honfleur.

Honfleur Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-04-13

fin : 2024-04-14

La Ville de Honfleur accueille son salon du vin dans le cadre des prestigieux Greniers à Sel, en plein cœur du centre historique.

Les membres de l’Association des Amis du Baron Motard (en hommage au baron d’empire et bienfaiteur honfleurais) vous donnent de nouveau rendez-vous pour la 9ème édition du Salon du Vin. Ces amateurs éclairés ont pour principale ambition de faire connaître et découvrir les régions viticoles de France représentées par la cinquantaine de vignerons indépendants présents. Les différents crus aux reflets des couleurs de nos terroirs profitent ainsi de l’écrin exceptionnel des Greniers à Sel. Autour de dégustations, le public est invité à partager un moment convivial d’échanges sur le métier et le terroir de ces hommes passionnés. Un verre (aux armes de la Ville de Honfleur) pour la dégustation est en vente à l’entrée du salon qui, elle, est gratuite.

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Entrée libre – Dégustation 2€.

Greniers à Sel Rue de la Ville

Honfleur 14600 Calvados Normandie



