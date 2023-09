Le Salon de la Création Greniers à Sel Honfleur, 27 octobre 2023, Honfleur.

Honfleur,Calvados

Pour sa 10ème édition, le Salon de la Création réunit une cinquantaine de créateurs et artisans d’art.

Mode, accessoires et bijoux (femme, homme, enfant), univers de la maison (objets décoratifs et

utilitaires, luminaires, bien-être) et métiers d’art (céramique, verre, bois, textile, cuir, carton…).

Un éventail de découvertes et d’inspirations à travers une offre diversifiée et originale.

Trois jours pour s’immerger dans des univers créatifs et artistiques, découvrir des savoir-faire

uniques, de nouvelles pépites et de belles signatures, échanger avec les créateurs.

Des coups de cœur assurés à l’approche de Noël.

Un rendez-vous annuel incontournable..

Vendredi 2023-10-27 10:00:00 fin : 2023-10-29 19:00:00. .

Greniers à Sel

Honfleur 14600 Calvados Normandie



En su 10ª edición, el Salón de la Creación reúne a una cincuentena de diseñadores y artesanos.

Moda, accesorios y joyería (para mujer, hombre y niño), el mundo del hogar (objetos decorativos y utilitarios, iluminación, bienestar) y las artes y oficios (cerámica, vidrio, madera, textiles, cuero, niños)

iluminación, bienestar) y artesanía (cerámica, vidrio, madera, textiles, cuero, cartón, etc.).

Un abanico diverso y original de descubrimientos e inspiraciones.

Tres días para sumergirse en mundos creativos y artísticos, descubrir habilidades únicas y

descubrir habilidades únicas, nuevas pepitas de oro y nombres de primera línea, y charlar con diseñadores.

Seguro que será uno de los favoritos con la Navidad a la vuelta de la esquina.

Una cita anual ineludible.

Ausgabe des Salon de la Création versammelt rund fünfzig Designer und Kunsthandwerker.

Mode, Accessoires und Schmuck (Damen, Herren, Kinder), Heimtextilien (Dekorations- und Gebrauchsgegenstände), Kunsthandwerk (Kunsthandwerk), Kunsthandwerk (Kunsthandwerk) und Kunstgewerbe (Kunsthandwerk)

gebrauchsgegenstände, Leuchten, Wellness) und Kunsthandwerk (Keramik, Glas, Holz, Textilien, Leder, Pappe usw.).

Ein breites Spektrum an Entdeckungen und Inspirationen durch ein vielfältiges und originelles Angebot.

Drei Tage, um in kreative und künstlerische Welten einzutauchen, Know-how zu entdecken

einzigartige Kunstwerke, neue Nuggets und schöne Signaturen zu entdecken und sich mit den Schöpfern auszutauschen.

Die Vorfreude auf Weihnachten ist garantiert.

Ein jährlicher Termin, den man nicht verpassen sollte.

Mise à jour le 2023-09-20 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité