Lencloître Médiathèque de Lencloître Lencloître, Vienne Grenier numérique Médiathèque de Lencloître Lencloître Catégories d’évènement: Lencloître

Vienne

Grenier numérique Médiathèque de Lencloître, 16 novembre 2021, Lencloître. Grenier numérique

du mardi 16 novembre au samedi 4 décembre à Médiathèque de Lencloître

Avant le numérique, c’était comment ? Venez re-découvrir ces objets du quotidien qui ont été remplacés par le numérique. Tout public.

Pass sanitaire obligatoire dès 12 ans.

Exposition Médiathèque de Lencloître 9 rue Saint-Exupéry Lencloître Lencloître Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-16T15:30:00 2021-11-16T18:00:00;2021-11-17T14:00:00 2021-11-17T18:00:00;2021-11-18T15:30:00 2021-11-18T18:00:00;2021-11-20T09:30:00 2021-11-20T12:30:00;2021-11-23T15:30:00 2021-11-23T18:00:00;2021-11-24T14:00:00 2021-11-24T18:00:00;2021-11-25T15:30:00 2021-11-25T18:00:00;2021-11-27T09:30:00 2021-11-27T12:30:00;2021-11-30T15:30:00 2021-11-30T18:00:00;2021-12-01T14:00:00 2021-12-01T18:00:00;2021-12-02T15:30:00 2021-12-02T18:00:00;2021-12-04T09:30:00 2021-12-04T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Lencloître, Vienne Autres Lieu Médiathèque de Lencloître Adresse 9 rue Saint-Exupéry Lencloître Ville Lencloître lieuville Médiathèque de Lencloître Lencloître