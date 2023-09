Journées Européennes du Patrimoine : exposition « Histoire des pratiques sportives à travers celle de l’aviron » Grenier du Chapitre Cahors, 16 septembre 2023, Cahors.

Cahors,Lot

Rendez-vous au rez-de-chaussée du Grenier du Chapitre, accès par le cloître de la cathédrale. Gratuit, sans inscription..

2023-09-16 10:00:00 fin : 2023-09-17 18:00:00. EUR.

Grenier du Chapitre

Cahors 46000 Lot Occitanie



Meet on the first floor of the Grenier du Chapitre, access via the cathedral cloister. Free, no registration required.

Encuentro en la planta baja del Grenier du Chapitre, acceso por el claustro de la catedral. Gratuito, no es necesario inscribirse.

Treffpunkt im Erdgeschoss des Grenier du Chapitre, Zugang über den Kreuzgang der Kathedrale. Kostenlos, ohne Anmeldung.

Mise à jour le 2023-09-13 par OT Cahors – Vallée du Lot