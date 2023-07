Visite guidée de l’exposition : « Le Grand Cahors, une terre d’art et d’histoire » Grenier du chapitre Cahors, 16 septembre 2023, Cahors.

16 et 17 septembre Grenier du chapitre Gratuit. Entrée libre.

Après avoir obtenu en 2005 le label « Ville d’art et d’histoire » délivré par le ministère de la Culture, la ville de Cahors a entrepris un véritable travail de connaissance, de valorisation, de médiation et d’animation de son patrimoine. Forte d’un passé de plus de 2000 ans, Cahors a su préserver au fil des siècles son héritage patrimonial, qui contribue aujourd’hui à sa renommée.

Actuellement, Cahors et l’agglomération du Grand Cahors ont de plus grandes ambitions et aspirent à obtenir cette année le label « Pays d’art et d’histoire » pour l’ensemble du territoire intercommunal. En effet, les 36 communes qui composent le Grand Cahors possèdent un patrimoine d’une variété et d’une richesse exceptionnelles. À travers une exposition, venez découvrir ces éléments patrimoniaux qui incarnent l’âme de nos villes et villages.

Qu’ils soient fortifiés, religieux, industriels, archéologiques ou ruraux, ces héritages confirment que le Grand Cahors est une véritable terre d’art et d’histoire.

Grenier du chapitre Rue Saint-James, 46000 Cahors Cahors 46000 Lot Occitanie 05 65 53 06 27 Proche de la cathédrale de Cahors et jouxtant le cloître de la cathédrale, le Grenier du chapitre (XIIIe siècle) se situe sur deux niveaux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

©Direction du patrimoine – Ville de Cahors