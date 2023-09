MARCHÉ AUX PUCES ASSAJUCO Grenier de l’entraide Dieuze, 23 septembre 2023, Dieuze.

Dieuze,Moselle

L’ASSAJUCO (Association Lorraine pour le développement des peuples) organise des marchés aux puces dont les bénéfices servent à financer des actions de solidarité vers les pays du sud. Beaucoup de nouveauté sur tous les stands !

Acheter chez EMMAÜS c’est économiser, Donner une seconde vie aux objets et aider.. Tout public

Mercredi 2023-09-23 13:30:00 fin : 2023-09-23 17:00:00. 0 EUR.

Grenier de l’entraide Impasse Jean Laurain

Dieuze 57260 Moselle Grand Est



ASSAJUCO (Association Lorraine pour le développement des peuples) organizes flea markets whose profits are used to finance solidarity actions towards the countries of the South. Many novelties on all the stands!

Buying at EMMAÜS is saving, giving a second life to objects and helping.

ASSAJUCO (Asociación Lorena para el Desarrollo de los Pueblos) organiza mercadillos cuyos beneficios se destinan a financiar acciones de solidaridad con los países del Sur. ¡Mucha novedad en todos los puestos!

Comprar en EMMAÜS significa ahorrar dinero, dar una segunda vida a los objetos y ayudar.

ASSAJUCO (Association Lorraine pour le développement des peuples) organisiert Flohmärkte, deren Erlös zur Finanzierung von Solidaritätsaktionen in südlichen Ländern dient. Viel Neues an allen Ständen!

Bei EMMAÜS kaufen heißt sparen, Gegenständen ein zweites Leben geben und helfen.

