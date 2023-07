Exposition – « En scène ! » Grenier de la Médiathèque Criel-sur-Mer, 21 juillet 2023, Criel-sur-Mer.

Criel-sur-Mer,Seine-Maritime

Découvrez l’histoire du spectacle vivant en Seine-Maritime depuis mes salles de jeu de paume du 17ème siècle jusqu’au dernier Théâtre des Arts.

Vernissage le 21 juillet à 18h..

Vendredi 2023-07-21 15:00:00 fin : 2023-08-05 18:00:00. .

Grenier de la Médiathèque Place du Général de Gaulle

Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie



Discover the history of live performance in Seine-Maritime, from my 17th-century jeu de paume halls to the last Théâtre des Arts.

Opening on July 21 at 6pm.

Descubra la historia del espectáculo en vivo en Seine-Maritime, desde mis salas de jeu de paume del siglo XVII hasta el último Théâtre des Arts.

Inauguración el 21 de julio a las 18.00 h.

Entdecken Sie die Geschichte der darstellenden Künste in Seine-Maritime von meinen Spielhallen aus dem 17. Jahrhundert bis zum letzten Théâtre des Arts.

Vernissage am 21. Juli um 18 Uhr.

Mise à jour le 2023-07-02 par Normandie Tourisme / Attitude Manche