15ème salon de la sculpture 17 – 26 mars Grenier à sel Entrée libre

Pendant 10 jours dix artistes sculpteurs sélectionnés et de renom de Normandie et du Burkina Faso, exposant partout en France : Issouf BONKOUNGOU, Nicole DEPERROIS GOUARD, Gérard DOUCIN, Jean-Philippe HAUSEY-LEPLAT, Martine KARAKACHIAN, Martine LANGLOIS, Florence MICHAU, Patrick NEEL, Philippe SABOURIN, Pierre-Jean SEGURA, vous présentent quelques 80 oeuvres originales.

Vous y trouverez des oeuvres aux techniques affirmées et différentes : des bronzes à l’envolée féminine, aérienne et colorée, des sujets en bois soyeux et doux au toucher subtil, un bestiaire plus vrai que nature où le textile en fait la peau, des personnages scéniques, féminins et ludiques haut en couleur en papier maché, des terres-cuites engobées drôles et rieuses à l’humour décoiffant, encore des animaux en bronze et en terre-cuite solides et fragiles à la fois, des œuvres contemporaines au design épuré en acier et résine, des compositions en fer et couleur à la structure moderne, toujours des animaux de la jungle en terre-cuite patinée d’une poésie indéfinissable et au charme infini, des élaborations abstraites en verre pétillantes et colorées comme un tableau, des nus en terre-cuite patinée au caractère sensible où facettes et rondeurs s’associent…

Les artistes vous invitent à découvrir leurs créations où techniques anciennes et contemporaines se côtoient, s’harmonisent et vous offrent au regard différentes écritures fantastiques.

Aux cimaises quelques tableaux où huile, acrylique et techniques mixtes se mélangent, vous séduiront.

Participer en votant pour la meilleure création au regard de votre sensibilité et attribuer le prix du public.

Grenier à sel Rue du Colonel Perrin, La Bouille La Bouille 76530 Seine-Maritime Normandie

2023-03-17T14:30:00+01:00 – 2023-03-17T18:30:00+01:00

2023-03-26T14:30:00+02:00 – 2023-03-26T18:30:00+02:00