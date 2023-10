Marché de Noël de Gainneville Grenier à sel Gainneville, 26 novembre 2023, Gainneville.

Gainneville,Seine-Maritime

Les associations gainnevillaises vous proposent un Marché de Noël le dimanche 26 novembre.

Rendez-vous au Grenier à Sel de 10h à 17h.

Tarif : 1 € l’entrée au profit du Téléthon..

2023-11-26 10:00:00 fin : 2023-11-26 17:00:00. .

Grenier à sel Place du 8 Mai 1945

Gainneville 76700 Seine-Maritime Normandie



Gainneville’s associations are holding a Christmas Market on Sunday November 26.

Meet at the Grenier à Sel from 10am to 5pm.

Price: 1? admission to benefit the Telethon.

Las asociaciones de Gainneville celebran un mercado navideño el domingo 26 de noviembre.

Cita en el Grenier à Sel de 10h a 17h.

Precio: 1? de entrada a beneficio del Teletón.

Die Vereine von Gainneville bieten Ihnen am Sonntag, den 26. November einen Weihnachtsmarkt an.

Treffpunkt ist der Grenier à Sel von 10 bis 17 Uhr.

Preis: 1 ? pro Eintritt zugunsten des Telethon.

Mise à jour le 2023-10-20 par Normandie Tourisme / Attitude Manche