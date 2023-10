Concert de Rock à Gainneville Grenier à sel Gainneville, 18 novembre 2023, Gainneville.

Gainneville,Seine-Maritime

Concert de rock à Gainneville au Grenier à Sel) avec « Orange Yeti » à partir de 19h30.

En première partie « Amber Side », « X-KYM « et en fin de soirée « Codex ».

Ce concert est organisé pour collecter des fonds afin de participer à un raid humanitaire en golf au Maroc.

Tarif : 6 € sur place / 5 € en ligne.

2023-11-18 21:00:00 fin : 2023-11-18 . .

Grenier à sel Place du 8 Mai 1945

Gainneville 76700 Seine-Maritime Normandie



Rock concert in Gainneville (Grenier à Sel) with « Orange Yeti » from 7.30pm.

Opening act: « Amber Side », « X-KYM » and closing act: « Codex ».

The concert is organized to raise funds for a humanitarian golf raid in Morocco.

Price: 6 ? on site / 5 ? online

Concierto de rock en Gainneville (Grenier à Sel) con « Orange Yeti » a partir de las 19.30 h.

Actuación de apertura: Amber Side, X-KYM y actuación de cierre: Codex.

El concierto se organiza para recaudar fondos para un raid humanitario de golf en Marruecos.

Precio: 6? en el escenario / 5? en línea

Rockkonzert in Gainneville im Grenier à Sel) mit « Orange Yeti » ab 19:30 Uhr.

Im Vorprogramm « Amber Side », « X-KYM « und am Ende des Abends « Codex ».

Das Konzert wird organisiert, um Geld für die Teilnahme an einer humanitären Golf-Raid in Marokko zu sammeln.

Preis: 6 ? vor Ort / 5 ? online

