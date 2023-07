Visite du Grenier à sel et de l’exposition Grenier à sel Châtillon-Coligny Catégories d’Évènement: Chatillon-coligny

Loiret Visite du Grenier à sel et de l’exposition Grenier à sel Châtillon-Coligny, 16 septembre 2023, Châtillon-Coligny. Visite du Grenier à sel et de l’exposition 16 et 17 septembre Grenier à sel Les visiteurs pourront découvrir le bâtiment du Grenier à sel de Châtillon-Coligny ainsi que l’exposition collective et participative « Attributs et mots de femmes de Colette à aujourd’hui » d’œuvres produites pendant les ateliers Collage. Grenier à sel 6 rue de Cullion 45230 Châtillon-Coligny Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire 06 08 10 32 26 https://www.if-ateliergalerie.fr Le grenier à sel est un bâtiment remarquable construit dans la deuxième moitié du XVIe siècle dans le centre historique de la ville pour y entreposer le sel dont les habitants devaient s’acquitter. Avec l’abolition de la gabelle à la fin du XVIIIe siècle, le grenier à sel servit de logement. En 2018, Isabelle Frank, plasticienne, y installa son atelier et ouvrit une galerie d’art au rez-de-chaussée du bâtiment qui propose des expositions de mai à décembre. Places de parking sur la place du Pâtis. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

