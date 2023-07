Exposition des métiers anciens Grenier à Sel Brezolles, 17 septembre 2023, Brezolles.

Exposition des métiers anciens Dimanche 17 septembre, 10h00 Grenier à Sel

Exposition de photos noir et blanc et posters sur les métiers anciens avec textes explicatifs.

Grenier à Sel Rue du Grenier-à-Sel 28270 Brezolles Brezolles 28270 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 06 67 39 12 38 https://www.facebook.com/mairiedebrezolles28/ Le grenier à sel a été construit en 1722 par Louis Gabriel de Guéroult, écuyer, sieur de la Giboudière. En 1727, il est mis en service et un premier bail est consenti à Pierre Brehain, receveur au grenier à sel, puis un second en 1733, le dernier bail daté de 1788, est donné par Louis Alexandre de Guéroult fils du précédent, chevalier, seigneur du Mesnil-Chevaline et autres lieux, officier des dragons de la Reine, à Jean Fontaine, Receveur des Gabelles.

À la Révolution Française, la gabelle est abolie par décret en 1790.

En ruines et devenu grange, le grenier à sel est vendu à François Hastey, propriétaire de l’auberge Notre-Dame (actuelle mairie). Présence de parkings à proximité, accessible pour tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Madame Chantharasy