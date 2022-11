Marché de Noël Greneville-en-beauce Greneville-en-beauce Catégorie d’évènement: Greneville-en-beauce

Marché de Noël Greneville-en-beauce, 27 novembre 2022, Greneville-en-beauce. Marché de Noël Dimanche 27 novembre, 08h30 Greneville-en-beauce Marché de Noël Greneville-en-beauce Greneville-en-beauce Greneville-en-beauce L’ association A tout âge organise un marché de Noël avec de l’artisanat et gastronomie. Présence du père noël à 11h et 15h.

2022-11-27T08:30:00+01:00

2022-11-27T16:30:00+01:00 ©Association A tout âge

