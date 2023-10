Bourse puériculture Grenette Craponne-sur-Arzon, 18 novembre 2023, Craponne-sur-Arzon.

Craponne-sur-Arzon,Haute-Loire

Jouets, vêtements, petit matériel.

Tables gratuites.

Tout au long de la journée, une buvette sera mise en place au profit des associations des parents d’élèves de l’école privée et publique de Craponne/A..

2023-11-18 09:00:00 fin : 2023-11-18 17:00:00. .

Grenette Place du Marchédial

Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Toys, clothes, small equipment.

Free tables.

Throughout the day, a refreshment stand will be set up to benefit the parents? associations of the private and public schools in Craponne/A.

Juguetes, ropa, pequeño material.

Mesas libres.

Durante todo el día se instalará un puesto de refrescos a beneficio de las asociaciones de padres de los colegios privados y públicos de Craponne/A.

Spielzeug, Kleidung, Kleinmaterial.

Tische stehen kostenlos zur Verfügung.

Den ganzen Tag über gibt es einen Getränkestand zugunsten der Elternvereine der privaten und öffentlichen Schule von Craponne/A.

Mise à jour le 2023-09-29 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay