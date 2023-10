Noëlies – Le sentier des crèches Grendelbruch, 3 décembre 2023, Grendelbruch.

Grendelbruch,Bas-Rhin

La crèche animée de près de 100 éléments est renouvelée chaque année par une équipe de bénévoles passionnés..

2023-12-03 fin : 2024-01-28 17:00:00. EUR.

Grendelbruch 67190 Bas-Rhin Grand Est



The animated crib of nearly 100 elements is renewed every year by a team of passionate volunteers.

La cuna animada de casi 100 elementos es renovada cada año por un equipo de voluntarios apasionados.

Die animierte Krippe mit fast 100 Elementen wird jedes Jahr von einem Team begeisterter Freiwilliger erneuert.

Mise à jour le 2023-10-24 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile

Grpe Touristique du Mnt Ste Odile