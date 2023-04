4ème édition du Trophée Éric TROTZIER Stade de foot, 20 août 2023, Grendelbruch.

Rallye de navigation, balade, exposition de voitures et motos anciennes, youngtimers et récentes. Buvette et restauration sur place..

2023-08-20 à ; fin : 2023-08-20 16:00:00. EUR.

Stade de foot

Grendelbruch 67190 Bas-Rhin Grand Est



Navigation rally, ride, exhibition of old cars and motorcycles, youngtimers and recent. Refreshments and food on the spot.

Rally de navegación, paseo, exposición de coches y motos antiguos, youngtimers y recientes. Refrescos y comida in situ.

Navigationsrallye, Ausfahrt, Ausstellung von Oldtimern, Youngtimern und neueren Autos und Motorrädern. Getränke und Speisen vor Ort.

