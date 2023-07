Un château sous les étoiles Grendelbruch, 18 août 2023, Grendelbruch.

Grendelbruch,Bas-Rhin

2h30 de balade tranquille éclairée par Dame Lune pour adultes et enfants accompagnés à partir de 7 ans. Prévoir un pique-nique à déguster au château..

2023-08-18 fin : 2023-08-18 22:00:00. EUR.

Grendelbruch 67190 Bas-Rhin Grand Est



2h30 of quiet walk illuminated by Dame Lune for adults and accompanied children from 7 years old. Bring a picnic to eat at the castle.

un paseo de 2 horas y media iluminado por Dame Lune para adultos y niños acompañados a partir de 7 años. Traiga un picnic para disfrutar en el castillo.

2,5 Stunden ruhiger Spaziergang, beleuchtet von Dame Lune für Erwachsene und Kinder ab 7 Jahren in Begleitung. Bringen Sie ein Picknick mit, das Sie im Schloss genießen können.

Mise à jour le 2023-07-17 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile

Grpe Touristique du Mnt Ste Odile