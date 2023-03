Projection de films Grendelbruch Grendelbruch Catégories d’Évènement: 67190

Projection de films, 31 mars 2023, Grendelbruch

2023-03-31

67190 Grendelbruch . L’équipe de PiémontTV d’Ottrott vous propose plusieurs films en 2 parties. 1ere partie : – Les charmes du village de Grendelbruch – Le château du Guirbaden – La bénédiction des animaux – La chapelle du Klosterlé 2ème partie: PiémontTv vous propose un film documentaire sur la rivière Ill (partie Bas-Rhin). De très belles vues seront proposées avec des thèmes historiques et emblématiques qui bordent la rivière ou encore l’activité séculaire des bateliers de l’Ill. Entracte : buffet garni de pâtisseries et boissons. L’équipe PiémontTV d’Ottrott vous invite à une soirée de projection de film en 2 parties. +33 3 88 97 40 79 Grendelbruch

