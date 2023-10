Divinade 2023 Grenade-sur-l’Adour, 25 novembre 2023, Grenade-sur-l'Adour.

Grenade-sur-l’Adour,Landes

Les billets à destination de la soirée Divinade 2023 sont maintenant en vente!

Réservez vos places avant le 20 novembre et réservez pour une soirée musicale et festive de haute volée avec Los Divinos !.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

Grenade-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine



Tickets for Divinade 2023 are now on sale!

Book your tickets before November 20 for a high-flying evening of music and festivities with Los Divinos!

¡Ya están a la venta las entradas para la velada Divinade 2023!

¡Reserva tus entradas antes del 20 de noviembre para disfrutar de una noche de música y fiesta por todo lo alto con Los Divinos!

Tickets für die Divinade 2023 sind ab sofort erhältlich!

Buchen Sie Ihre Tickets vor dem 20. November und freuen Sie sich auf einen musikalischen und festlichen Abend mit Los Divinos!

Mise à jour le 2023-10-24 par OT Grenade