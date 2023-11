Festival du conte – 9ème édition Grenade-sur-l’Adour, 17 novembre 2023, Grenade-sur-l'Adour.

Grenade-sur-l’Adour,Landes

L’Association La Grange vous convie pour sa 9ème édition du Festival du Conte. Au programme :

Vendredi 17 novembre : Interventions des conteuses et conteurs de la Grange

Samedi 18 novembre à 20h au centre Socio-culturel de Grenade sur l’Adour, spectacle » Le Berger des sons » d’Alain LARRIBET de la compagnie du Berger des sons.

Béarnais de terre, Alain a les racines voyageuses. Multi-instrumentiste, conteur, enchanteur, il aime rencontrer des musiques et des langues et les ré-inventer pour en rendre conte et nous emporter dans son univers d’émotions..

2023-11-17 fin : 2023-11-18 . EUR.

Grenade-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine



The Association La Grange invites you to its 9th Storytelling Festival. On the program:

Friday November 17: Performances by storytellers from La Grange

Saturday November 18 at 8pm at the Grenade sur l’Adour Socio-cultural Center, « Le Berger des sons » by Alain LARRIBET from the Berger des sons company.

A native of Béarn, Alain has travelled far and wide. A multi-instrumentalist, storyteller and enchanter, he loves to meet music and languages, reinventing them to tell tales and carry us away in his world of emotions.

La Asociación La Grange le invita a su 9º Festival de Cuentacuentos. En el programa:

Viernes 17 de noviembre: Actuaciones de cuentacuentos de La Grange

Sábado 18 de noviembre a las 20:00 h en el Centro sociocultural de Grenade sur l’Adour, representación de « Le Berger des sons » por Alain LARRIBET de la compañía « Berger des sons ».

Nacido en Béarn, Alain ha viajado por todo el mundo. Multiinstrumentista, cuentacuentos y encantador, le encanta encontrarse con la música y las lenguas y reinventarlas para contar sus propias historias y llevarnos a su mundo de emociones.

Der Verein La Grange lädt Sie zu seiner 9. Ausgabe des Märchenfestivals ein. Auf dem Programm stehen :

Freitag, 17. November: Beiträge der Erzählerinnen und Erzähler von La Grange

Samstag, 18. November um 20 Uhr im Centre Socio-culturel de Grenade sur l’Adour: Vorstellung » Le Berger des sons » von Alain LARRIBET von der Compagnie du Berger des sons.

Alain, der aus dem Bearnais stammt, hat reisende Wurzeln. Als Multi-Instrumentalist, Erzähler und Zauberer liebt er es, Musik und Sprachen zu begegnen und sie neu zu erfinden, um sie zu erzählen und uns in sein Universum der Emotionen zu entführen.

Mise à jour le 2023-10-20 par OT Grenade