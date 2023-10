Bal musette Grenade-sur-l’Adour, 12 novembre 2023, Grenade-sur-l'Adour.

Grenade-sur-l’Adour,Landes

Bal musette organisé par l’association Amitiés d’automne de Grenade sur l’Adour et animé par l’orchestre FESTIVAL MUSETTE..

2023-11-12 fin : 2023-11-12 . .

Grenade-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine



Musette ball organized by the association Amitiés d?automne de Grenade sur l?Adour and hosted by the FESTIVAL MUSETTE orchestra.

Baile de musette organizado por la asociación Amitiés d’automne de Grenade sur l’Adour e interpretado por el grupo FESTIVAL MUSETTE.

Musette-Ball, organisiert von der Vereinigung Amitiés d’automne de Grenade sur l’Adour und unter der Leitung des Orchesters FESTIVAL MUSETTE.

Mise à jour le 2023-10-18 par OT Grenade