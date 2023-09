Vide grenier Grenade-sur-l’Adour, 1 novembre 2023, Grenade-sur-l'Adour.

Grenade-sur-l’Adour,Landes

vide grenier organisé par le twirling club grenadois , buvette et restauration sur place..

2023-11-01 fin : 2023-11-01 . .

Grenade-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine



vide grenier organized by the twirling club grenadois, refreshments and catering on site.

venta de garaje organizada por el club de twirling de Grenadois, refrescos y catering in situ.

der Twirling Club Grenadois organisiert einen Flohmarkt mit Getränken und Speisen.

Mise à jour le 2023-09-22 par OT Grenade