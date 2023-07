Visite d’une centrale hydroelectrique Grenade-sur-l’Adour, 29 août 2023, Grenade-sur-l'Adour.

La transition énergétique impose, plus que jamais, de développer la production d’énergies renouvelables pour lutter contre les effets du dérèglement climatique et tendre vers une société moins carbonée. L’hydroélectricité est une réponse à l’ensemble de ces enjeux, elle est une énergie d’exception. Véritables « compagnons de l’eau », les producteurs d’hydroélectricité et les gardiens des centrales sont la mémoire vivante de nos rivières. Ils connaissent les vertus de leurs centrales pour réguler les crues, retenir l’eau en période d’étiage, aménager et entretenir les berges et permettre de développer de nombreux autres usages, de loisirs notamment, sur les rivières..

Now more than ever, the energy transition requires the development of renewable energy production to combat the effects of climate change and move towards a low-carbon society. Hydropower is a response to all these challenges, and is an exceptional form of energy. True « companions of the water », hydropower producers and power plant managers are the living memory of our rivers. They know the virtues of their power plants in regulating floods, retaining water during low-water periods, developing and maintaining riverbanks, and enabling the development of many other uses for rivers, including leisure activities.

La transición energética significa que, más que nunca, necesitamos desarrollar la producción de energía renovable para combatir los efectos del cambio climático y avanzar hacia una sociedad con bajas emisiones de carbono. La hidroelectricidad es una respuesta a todos estos retos, y es una forma de energía excepcional. Verdaderos « compañeros del agua », los productores de hidroelectricidad y los guardianes de las centrales son la memoria viva de nuestros ríos. Conocen las virtudes de sus centrales para regular las crecidas, retener el agua durante los periodos de estiaje, acondicionar y mantener las riberas y permitir el desarrollo de otros muchos usos de los ríos, incluidas las actividades de ocio.

Die Energiewende erfordert mehr denn je den Ausbau der Produktion erneuerbarer Energien, um die Auswirkungen des Klimawandels zu bekämpfen und eine weniger kohlenstoffhaltige Gesellschaft anzustreben. Die Wasserkraft ist eine Antwort auf all diese Herausforderungen und eine außergewöhnliche Energieform. Die Erzeuger von Wasserkraft und die Betreiber von Wasserkraftwerken sind echte « Wassergefährten » und das lebende Gedächtnis unserer Flüsse. Sie wissen, dass ihre Kraftwerke Hochwasser regulieren, das Wasser bei Niedrigwasser zurückhalten, die Flussufer gestalten und pflegen und zahlreiche andere Nutzungsmöglichkeiten, wie z. B. Freizeitaktivitäten, ermöglichen.

