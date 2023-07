Le bonheur est dans la pizza Grenade-sur-l’Adour, 28 août 2023, Grenade-sur-l'Adour.

Grenade-sur-l’Adour,Landes

Un atelier pour les gourmands ! Véronique du Sicilia, vous apprendra comment réaliser une pizza de A à Z : du pétrissage à la cuisson..

2023-08-28 fin : 2023-08-28 16:30:00. .

Grenade-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine



A workshop for gourmets! Véronique from Sicilia will teach you how to make a pizza from A to Z: from kneading to baking.

¡Un taller para los amantes de la cocina! Véronique de Sicilia te enseñará a hacer una pizza de la A a la Z: del amasado al horneado.

Ein Workshop für Feinschmecker! Véronique du Sicilia, wird Ihnen zeigen, wie man eine Pizza von A bis Z macht: vom Kneten bis zum Backen.

Mise à jour le 2023-07-13 par OT Grenade