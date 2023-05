Venez créer votre propre savon ! 14 Place des Tilleuls, 16 mai 2023, .

Venez découvrir et expérimenter avec Fabienne de la savonnerie de Saint-Sever, le temps d’un atelier, les secrets de la fabrication artisanale d’un savon à froid. Curieux ou déjà passionné, fabriquez vous-même votre savon pendant l’atelier pour pouvoir refaire la manipulation chez vous ! Tous les savons sont naturels à base d’huiles et beurres végétaux..

2023-05-16 à ; fin : 2023-05-16 16:30:00. .

14 Place des Tilleuls

Grenade-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come to discover and experiment with Fabienne from the Saint-Sever soap factory, during a workshop, the secrets of the artisanal manufacture of a cold process soap. Curious or already passionate, make your own soap during the workshop to be able to do it again at home! All the soaps are natural and made with vegetable oils and butters.

Venga a descubrir y experimentar con Fabienne, de la fábrica de jabón Saint-Sever, durante un taller, los secretos de la fabricación de jabón en frío. Tanto si siente curiosidad como si ya es un apasionado, ¡elabore su propio jabón durante el taller para poder repetir el proceso en casa! Todos los jabones son naturales y están elaborados con aceites y mantecas vegetales.

Entdecken und erleben Sie in einem Workshop mit Fabienne von der Seifenfabrik in Saint-Sever die Geheimnisse der handwerklichen Herstellung einer Kaltseife. Ob Sie neugierig sind oder sich bereits dafür begeistern, stellen Sie während des Workshops Ihre Seife selbst her, damit Sie die Handhabung zu Hause wiederholen können! Alle Seifen sind natürlich und basieren auf pflanzlichen Ölen und Butter.

