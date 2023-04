Evasion au coeur du jardin remarquable de Marrast 14 Place des Tilleuls, 9 mai 2023, Grenade-sur-l'Adour.

Situé dans la moyenne vallée de l’Adour à mi-chemin entre Mont-de-Marsan et Aire-sur-l’Adour, le château, un manoir de style Louis XVI campagnard, a été construit en 1789 à l’emplacement d’une ancienne maison noble de la seigneurie de Lartigue. Son jardin a reçu le label « Jardin Remarquable » par le ministère de la Culture le 9 février 2018. En harmonie avec la bâtisse, sa structure est en son centre celle d’un jardin à la française, bordé de bosquets et plantations moins réguliers, rappelant plutôt les jardins à l’anglaise. Rigueur et fantaisie se côtoient également dans les massifs de rosiers bien symétriques aux nombreuses variétés de roses toutes mélangées. Des cyprès de Florence le long du bassin-ruisseau et autour de la roseraie accentuent le plan régulier du jardin et font flotter en même temps un parfum d’Italie..

2023-05-09 à ; fin : 2023-05-09 12:30:00. .

14 Place des Tilleuls

Grenade-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine



Located in the middle valley of the Adour, halfway between Mont-de-Marsan and Aire-sur-l’Adour, the castle, a manor house in the Louis XVI country style, was built in 1789 on the site of a former noble house of the Lartigue seigneury. Its garden was awarded the label « Jardin Remarquable » by the Ministry of Culture on February 9, 2018. In harmony with the building, its structure is in its center that of a French garden, bordered by copses and plantations less regular, reminding rather the English gardens. Rigor and fantasy are also combined in the symmetrical rosebeds with numerous varieties of roses all mixed together. Cypresses of Florence along the pond and around the rose garden accentuate the regular plan of the garden and at the same time give off an Italian perfume.

Situado en el valle medio del Adour, a medio camino entre Mont-de-Marsan y Aire-sur-l’Adour, el castillo, una casa solariega de estilo Luis XVI, fue construido en 1789 en el emplazamiento de una antigua casa noble del señorío de Lartigue. Su jardín recibió la etiqueta de « Jardin Remarquable » del Ministerio de Cultura el 9 de febrero de 2018. En armonía con el edificio, su estructura es en el centro la de un jardín francés, bordeado por arboledas y plantaciones menos regulares, que recuerdan más a los jardines ingleses. Rigor y fantasía se combinan también en los parterres de rosas simétricos con sus numerosas variedades de rosas, todas mezcladas entre sí. Los cipreses de Florencia a lo largo del estanque ornamental y alrededor de la rosaleda acentúan el trazado regular del jardín y le dan al mismo tiempo un aire italiano.

Das im mittleren Adour-Tal auf halbem Weg zwischen Mont-de-Marsan und Aire-sur-l’Adour gelegene Schloss, ein Herrenhaus im ländlichen Louis-XVI-Stil, wurde 1789 an der Stelle eines alten Adelshauses der Herrschaft Lartigue errichtet. Sein Garten wurde am 9. Februar 2018 vom Kulturministerium mit dem Label « Jardin Remarquable » (bemerkenswerter Garten) ausgezeichnet. In Harmonie mit dem Gebäude ist seine Struktur in der Mitte die eines französischen Gartens, der von weniger regelmäßigen, eher an englische Gärten erinnernden Gehölzen und Anpflanzungen gesäumt wird. Strenge und Fantasie vereinen sich auch in den symmetrischen Rosenbeeten mit ihren zahlreichen, gemischten Rosensorten. Florentiner Zypressen entlang des Bachlaufs und um den Rosengarten herum betonen den regelmäßigen Grundriss des Gartens und verbreiten gleichzeitig einen Hauch von Italien.

