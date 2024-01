« DE CHEZ MOI À CHEZ MOI » PAR FLORANT MERCADIER SALLE DES FÊTES Grenade, jeudi 1 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-01

fin : 2024-02-01

Pour son nouveau spectacle, Florant Mercadier fait le récit d’une odyssée :

Celle d’un jeune homme, débarquant de la campagne à la grande ville.

« De Chez Moi à Chez Moi », one-man show occitan par Florant Mercadier, à la salle des fêtes de Grenade.

Avec son ironie et sa tendresse, mêlant contes et anecdotes, il raconte en musique et en humour son Grand Voyage Celui de son imaginaire, né de cette rencontre entre deux mondes et deux langues, trouvant de quoi s’amuser d’un côté comme de l’autre. Il rend aussi hommage, au passage, à ses maîtres conteurs Son père, Padena, Jean Boudou, Jean-Louis Courtial, Alberte Forestier, Pau de Boni et bien d’autres.

«Ce spectacle, c’est cette rencontre avec mon premier caniche, c’est mes mamies sur leur banc, c’est les chasseurs plus dangereux qu’un mec de cité. C’est l’idée que la phrase j’habite pas loin est tout à fait relative selon que vous avez le métro ou des troupeaux de vaches sur la route …».

SALLE DES FÊTES Rue Chaupy

Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie



