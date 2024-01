CONCOURS PHOTO DE LA BIBLIOTHÈQUE DE GRENADE BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY Grenade, mardi 30 janvier 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-30

fin : 2024-03-02

A l’occasion du « Printemps des Poètes », la bibliothèque municipale organise son traditionnel Concours Photo !

Cette année, le thème choisi est La vie est belle ! .

Qu’est-ce que le bonheur pour vous ? Les temps forts de votre vie ? Votre entourage ? Voir dans le quotidien milles et unes petites choses merveilleuses ?

Et comment le mettre en image ? On espère que ce thème saura vous inspirer. A vos appareils photo ! Petits et grands peuvent participer.

Dépôt des photos sur support papier au format 10X15 cm à la bibliothèque, dans 3 catégories 3-7 ans, 8-13 ans, et ados/adultes. La remise des prix se fera également à la bibliothèque, ce sont des livres récompenseront les gagnants sélectionnés par notre jury.

N’hésitez pas à venir emprunter des ouvrages sur la photo, pour vous aider à trouver des idées !

.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY 1 rue Paul Bert

Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie



