AVANT-PREMIÈRE DAAAAALI ! CINÉMA Grenade, dimanche 21 janvier 2024.

AVANT-PREMIÈRE DAAAAALI ! CINÉMA Grenade Haute-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-21 16:00:00

fin : 2024-01-21

DAAAAAALI ! ?????

Une journaliste cherche à tout prix à décrocher une interview de Salvador Dalí. Lequel est incarné par 6 acteurs, dont Édouard Baer et Jonathan Cohen, plus vrais que nature. Une comédie onirique, inventive et hilarante.

Nouveauté !

Après la séance, retransmission, en direct de Paris, de l’interview d’un journaliste Télérama avec l’équipe du film. Rencontre avec le réalisateur Quentin Dupieux et les acteurs Jonathan Cohen et Edouard Baer. Vous aurez la possibilité de poser des questions par SMS.

5.5 EUR.

CINÉMA 19 avenue Lazare Carnot

Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie contact@grenadecinema.fr



L’événement AVANT-PREMIÈRE DAAAAALI ! Grenade a été mis à jour le 2024-01-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE