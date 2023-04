Marché des Producteurs de Grémonville, 6 octobre 2023, Grémonville.

« Fromage de chèvre, cidre et jus de pommes, miel, safran, confitures… Tous ces produits du terroir sont à retrouver aux marchés des Producteurs où le consommateur vient à la rencontre des producteurs. »

Un lieu d’échange et de convivialité, véritables rendez-vous gourmands, les marchés de Producteurs ont lieu à Grémonville les 1ers vendredis du mois, de 16h à 19h à Grémonville.

Durant toute l’année, les producteurs locaux vous invitent à retrouver ou à découvrir une grande diversité de produits du territoire.

Sur place, petite restauration et vente à emporter..

2023-10-06 à 16:00:00 ; fin : 2023-10-06 19:00:00. .

Grémonville 76970 Seine-Maritime Normandie



« Goat’s cheese, cider and apple juice, honey, saffron, jams… All these local products can be found at the Farmers’ Markets where consumers come to meet the producers. »

A place of exchange and conviviality, real gourmet meetings, the Farmers’ markets take place in Grémonville on the 1st Friday of the month, from 4pm to 7pm in Grémonville.

Throughout the year, local producers invite you to find or discover a wide variety of local products.

On the spot, small catering and take-away sales.

« Queso de cabra, sidra y zumo de manzana, miel, azafrán, mermelada? Todos estos productos locales se pueden encontrar en los Mercados de Productores, donde el consumidor viene a conocer a los productores

Lugar de intercambio y convivencia, verdaderos encuentros gastronómicos, los Mercados de Productores se celebran en Grémonville el primer viernes de cada mes, de 16:00 a 19:00 horas.

A lo largo de todo el año, los productores locales le invitan a descubrir una gran variedad de productos locales.

In situ, pequeña restauración y venta para llevar.

« Ziegenkäse, Cidre und Apfelsaft, Honig, Safran, Marmeladen? All diese regionalen Produkte sind auf den Bauernmärkten zu finden, wo der Verbraucher die Produzenten kennenlernt. »

Die Bauernmärkte finden jeden ersten Freitag im Monat von 16 bis 19 Uhr in Grémonville statt.

Das ganze Jahr über laden die lokalen Erzeuger Sie ein, eine große Vielfalt an Produkten aus der Region zu finden oder zu entdecken.

Vor Ort gibt es kleine Speisen und Getränke zum Mitnehmen.

Mise à jour le 2023-04-12 par Communauté de communes Plateau de Caux – Doudeville – Yerville