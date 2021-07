Saint-Paul Recup'R Saint-Paul Grelinette : Atelier de prototypage Recup’R Saint-Paul Catégorie d’évènement: Saint-Paul

Grelinette : Atelier de prototypage Recup’R, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Saint-Paul. Grelinette : Atelier de prototypage

du mercredi 28 juillet au mercredi 11 août à Recup’R

Suite à la rencontre sur les outils agricoles, nous démarrons les ateliers de création de prototype! On se lance dans un premier modèle, assez simple et on verra à faire un deuxième modèle un peu plus élaboré. L’idéal serait d’arriver à en fabriquer 2 ou 3 de chacune des sortes pour les mettre en test dans quelques jardins. Il s’agit d’un atelier collaboratif de recherche et développement. ⚠️Vous ne repartez pas en fin d’atelier avec votre appareil construit! ⚠️ Adhésion obligatoire pour participer aux ateliers ⚠️ Port du masque obligatoire Places limitées Les ateliers d’outils de jardinage Low-Tech Recup’R 12 avenue grand piton, Cambaie Saint-Paul

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-28T13:30:00 2021-07-28T16:30:00;2021-08-04T13:30:00 2021-08-04T16:30:00;2021-08-11T13:30:00 2021-08-11T16:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Saint-Paul Autres Lieu Recup'R Adresse 12 avenue grand piton, Cambaie Ville Saint-Paul lieuville Recup'R Saint-Paul