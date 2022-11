Greli Grelo

Greli Grelo, 27 décembre 2022



2022-12-27 10:00:00 10:00:00 – 2022-12-27 EUR 8 10 Il fait froid et pour se réchauffer en attendant les cadeaux, Philou joue à cache-cache. Il rencontre Bambou le panda en voyage, bien loin de chez lui.



Ensemble ils vont découvrir leurs univers si différents et c’est au son des grelots qu’ils ouvriront leurs cadeaux. Venez partager leurs aventures en chansons.



De 1 à 3 ans [durée 30 min] C’est l’hiver et c’est Noël au royaume des pingouins. dernière mise à jour : 2022-11-21 par

